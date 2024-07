Toti: Riesame si riserva su istanza Aldo Spinelli

Si sono riservati i giudici del Riesame sull'appello presentato da Aldo Spinelli, l'imprenditore portuale ai domiciliari per corruzione dal 7 maggio nell'inchiesta che ha portato ai domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. "È andata come doveva andare - ha spiegato l'avvocato Sandro Vaccaro - per noi non sussistono il pericolo di reiterazione del reato né quello di inquinamento probatorio. Spinelli si è ormai dimesso da ogni carica. Infatti abbiamo chiesto solo la sostituzione con una misura interdittiva".

Secondo i pm Federico Manotti e Luca Monteverde, l'imprenditore deve stare ancora ai domiciliari. Per l'accusa avrebbe "foraggiato" il Comitato di Toti e in cambio avrebbe avuto favori: dal rinnovo della concessione di 30 anni del Terminal Rinfuse alla pratica della spiaggia di Punta dell'Olmo (poi rimasta libera e non diventata privata).

Ieri i giudici del Riesame hanno rigettato la richiesta di Toti di revoca dei domiciliari. Per i magistrati il governatore "potrebbe commettere ancora reati visto che non ha compreso le accuse che gli sono state mosse e che si è comportato non come un amministratore pubblico ma come un amministratore di una azienda privata".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA