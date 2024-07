Maltempo: nubifragio sul Varesotto, strade chiuse e lago esondato nel Comasco

Nubifragio all'alba sul Varesotto con forte vento e grandine in alcune zone della provincia. Chiuse alcune strade a causa della caduta di alberi. Il traffico è difficoltoso lungo la strada tra Mornago (Varese) e Besnate e alberi sono caduti anche sulla strada provinciale tra Daverio e Azzate. A Varese numerose vie chiuse al traffico per allagamenti e sempre a causa della caduta di alberi. Il torrente Vellone è sotto osservazione a causa del rapido innalzamento del livello dell'acqua. Lungo la superstrada per Malpensa un'auto si è ribaltata, a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, all'altezza del Terminal 2 in direzione dell'autostrada A4 Milano-Torino. Ferito in modo non grave un 48enne. L'Anas ha comunicato l'istituzione di viabilità alternativa deviata sullo svincolo del Terminal 2 con rientro sulla Statale 336.

Strade chiuse e lago esondato nel Comasco

Strade chiuse, frane, alberi caduti e lago di Como esondato a causa del maltempo in città dove è stato chiuso il lungolago e piazza Garibaldi è allagata. Anche nella provincia di Como il maltempo ha creato danni. Dizzasco è rimasto senza luce dopo che alcuni alberi cadendo hanno tranciato i cavi della linee elettriche e per una frana è stata chiusa la strada Lariana a causa di una frana all'altezza di Nesso.

Grandine e alberi caduti nel Novarese

Il maltempo che dalle prime ore di questa mattina ha colpito il Novarese ha portato problemi alla viabilità verso il Lago d'Orta nel nord della Provincia. La Statale 229 al km 27,300 ha ceduto per 40 cm circa per tutta la carreggiata per una larghezza di circa 2 metri. La carreggiata che congiunge Novara a Borgomanero è completamente inagibile. L'arteria é chiusa e sono stati creati percorsi alternativi tramite le strade provinciali e comunali da Cressa e da Fontaneto d'Agogna. Vi sono anche parecchie piante abbattute che hanno bloccato temporaneamente la tangenziale di Borgomanero. Sui vari interventi, e impegnata la Polizia Stradale di Arona, presenti anche i carabinieri, Polizia Locale di Borgomanero, Vigili del Fuoco e Anas.

