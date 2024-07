Nel weekend 11 città con il bollino rosso per il caldo

Sarà un fine settimana 'bollente' in 11 città italiane, che saranno contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute che segnala le ondate di calore. Le città più calde ed in rosso saranno, domani, Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Le stesse città sono contrassegnate dal bollino rosso anche per la giornata di domenica. Oggi le città più calde sono invece 12: si aggiunge infatti anche Trieste.

Nella giornata di oggi sono 13 le città invece più fresche, su 27 monitorate, e contrassegnate da bollino verde o giallo. In aumento nel weekend, con 15 città gialle o verdi sabato e 14 domenica. Il bollino rosso, secondo la valutazione del ministero della Salute, indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute".

