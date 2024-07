Dl Scuola: approvato in Commissione Commissariamento Indire

E' passato il commissione Cultura e Istruzione della Camera un emendamento del relatore al decreto scuola che prevede il commissariamento dell'Istituto Indire.

"Al fine di adeguare l'organizzazione dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) alle funzioni a esso attribuite ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.

111, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Ministro dell'università e della ricerca, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario in possesso di comprovata competenza e professionalità, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia", si legge nel testo. Il commissario straordinario per la durata dell'incarico assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti. Il testo andrà in Aula la prossima settimana, poi deve passare al vaglio del Senato.



