Blitz antidroga a Roma, 5 arresti e sequestro 100 kg hashish

Oltre 100 chili di hashish sequestrati e 5 persone arrestate dalla polizia a Roma.

Operazione antidroga degli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, coordinati dalla Procura, che durante diversi servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto 5 persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tra queste, nell'abitazione di un 28enne albanese sono stati trovati nascosti in camera da letto, 979 panetti di hashish del peso complessivo di circa 72 chili, 13 sigarette elettroniche, nel cui serbatoio c'era liquido a presunto effetto stupefacente, diverso materiale per il confezionamento della droga e circa 30mila euro in contanti.

In via Giorgio Pelasca, invece, durante un controllo a un'auto con a bordo una donna sono state trovate sul sedile posteriore due buste per la spesa con all'interno numerosi panetti di hashish del peso di circa 22 chili. Nella sua abitazione, nascosti nel frigorifero, c'erano altri 6 chili di hashish e 3 grammi di cocaina. Anche la donna, una 44enne italiana, è stata tratta in arresto. Mentre in via Pavia, è stato arrestato un uomo che nascondeva in una borsa frigo oltre 400 grammi di hashish e 85 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA