Suicidio dopo un'estorsione sessuale, arrestato un 40enne

Il 23 agosto 2023 un cinquantenne si impiccò, in provincia di Modena, non potendo più sostenere il ricatto da parte di due persone che minacciavano di diffondere alcune sue immagini sessuali, chiedendogli soldi. All'esito delle indagini i carabinieri hanno arrestato un 40enne italiano, su ordinanza di custodia in carcere emessa dal Gip su richiesta della Procura di Modena, per estorsione aggravata continuata e istigazione al suicidio. In corso ricerche per il complice, ivoriano 26enne, anche lui destinatario della misura. Si ipotizza i due fossero professionisti di "sextorsion", ai danni anche di altre persone.



