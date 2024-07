Rivolta in carcere Trieste, cinque portati via in ambulanza

Nella protesta dei detenuti nel carcere di Trieste sarebbero state portate via in ambulanza almeno cinque persone, probabilmente tutti detenuti, come riporta il sito del quotidiano Il Piccolo. In realtà, più che di una protesta si tratta di una vera rivolta, con un gruppo di detenuti asserragliato, e forze dell'ordine in tenuta anti-sommossa che avrebbero lanciato gas lacrimogeni.

Delle 5 persone qualcuna sarebbe rimasta intossicata proprio dai lacrimogeni e da arredi e lenzuola dati alle fiamme.

Alla rivolta parteciperebbe un centinaio dei 260 detenuti rinchiusi all'Ernesto Mari, numero ben più alto dei 150 che dovrebbe ospitare.



