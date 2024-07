Pg Brescia, 'a Bozzoli caccia senza sosta, non avrà vita facile'

"La magistratura requirente e la polizia giudiziaria daranno" a Giacomo Bozzoli, latitante dopo la condanna della Cassazione per omicidio, "la caccia senza allentamenti di tensione": è quanto ha detto il procuratore generale Guido Rispoli parlando della fuga all'estero del 39enne condannato in via definitiva all'ergastolo per aver ucciso lo zio Mario. "Non avrà vita facile - ha aggiunto il pg di Brescia - Se gli interessa veramente il bene del figlio dovrebbe costituirsi. Solo così la vicenda non sarà più una notizia e la sua famiglia potrà ritrovare un po' di tranquillità".



