Il gladiatore Russel Crowe: 'Io sono ascolano'

"Io sono ascolano!". Con queste parole letteralmente urlate al cielo Russel Crowe ha salutato stasera e mandato in visibilio il pubblico presente in Piazza del popolo ad Ascoli Piceno in occasione del concerto che vede "il gladiatore" protagonista insieme alla sua band, 'The Gentlemen Barbers'.

A gennaio scorso l'attore di origini australiane aveva sorpreso tutti rivelando che, in base a studi che personalmente aveva svolto, era emerso che suoi avi erano originari della provincia di Ascoli Piceno. "Ho un antenato italiano, Luigi Ghezzi, partito da qui nel 1850 e mai tornato. Ma io sono tornato oggi, perché io sono ascolano" ha detto Russel Crowe in avvio di concerto.

Dopo l'esternazione a gennaio immediatamente il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, si è attivato e in occasione della presenza di Crowe al Festival di Sanremo gli ha conferito la cittadinanza onoraria, votata dal consiglio comunale, consegnandola personalmente durante la kermesse canora.

Il concerto di questa sera è stato offerto dal comune di Ascoli gratuitamente al pubblico ascolano che fin dalle 19 ha iniziato ad accedere nel "salotto" di Piazza del Popolo dove sia stamani che nel pomeriggio Crowe si è concesso a tutti per selfie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA