Assalto alla Mondialpol di Sassari, bottino di 12 milioni

È 12 milioni di euro il bottino dell'assalto armato del 28 giugno alla Mondialpol Vedetta 2 di Sassari. Il conteggio esatto delle banconote portate via dal commando composto da una ventina di persone è stato ultimato, al termine di tutte le verifiche e tracciamenti effettuati dai responsabili dell'istituto di vigilanza e dagli investigatori.

Si tratta di una cifra record per gli assalti a caveau o furgoni portavolari in Sardegna. Le indagini, coordinate dalla Dda di Cagliari in collaborazione con la Procura di Sassari e la Procura generale di Cagliari, sono condotte dalla Squadra mobile di Sassari in tutta la regione.



