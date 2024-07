Strage Erba, Olindo: 'Spero davvero in un nuovo processo'

"Io ci spero davvero nella revisione". In una pausa dell'udienza a Brescia, l'ex netturbino Olindo Romano ha rivelato ai suoi legali di credere in un nuovo processo per lui e la moglie Rosa Bazzi - condannati all'ergastolo per la strage di Erba - sul quale stanno ora decidendo i giudici in camera di Consiglio.

La decisione sarà nota dopo le 14 e il pg di Brescia Guido Rispoli, rinunciando alle repliche, ha ribadito la richiesta di inammissibilità delle istanze di revisione dei coniugi condannati per la strage di Erba e del sostituto pg di Milano, Cuno Tarfusser



