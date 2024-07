Riparte vasto rogo nell'Oristanese dopo incidente con tre morti

Il gran caldo e il vento hanno favorito la ripartenza dell'incendio nelle campagne di Paulilatino, località Putzola, nella zona dove sabato scorso le fiamme si erano sprigionate a seguito dell'incidente stradale in cui morirono tre motociclisti.

Il Corpo forestale della Regione Sardegna sta intervenendo con il supporto di quattro elicotteri, due Superpuma e due leggeri provenienti rispettivamente dalle basi operative di Fenosu e Alà dei Sardi i primi e Anela e S. Cosimo i secondi.

In arrivo anche due aerei Canadair decollati dall'aeroporto di Olbia. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il Direttore delle operazioni di spegnimento appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Ghilarza.

Al momento non si registrano problemi per la viabilità sulla statale 131, nell'Oristanese, e sulla 131 Dcn.



