Rapina con sparatoria in centro commerciale a Roma

Rapina con sparatoria in una gioielleria al centro commerciale Roma est. I ladri hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco prima di fuggire: al momento non risultano feriti. Sulla vicenda indaga la polizia.

L'allarme è scattato dopo le 10.30 quando in altri negozi sono stati sentiti colpi d'arma da fuoco. Alcuni commessi spaventati si sono chiusi all'interno dei negozi. Non si segnalano feriti.

Da chiarire se i rapinatori siano scappati con un bottino.

L'attività degli altri negozi del centro commerciale è ripresa regolarmente.



