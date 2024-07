Pistola Trieste, con ritrovamento moltiplicati rinforzi per Papa

Appena trovata la pistola nel trolley al bar della Stazione ferroviaria, nel pomeriggio alla vigilia della visita del Papa, è scattato un dispositivo di sicurezza che ha ampliato il già rigido protocollo intorno al Pontefice per garantirne l'incolumità, moltiplicando anche il numero degli uomini delle forze dell'ordine presenti.

Continui contatti con scambi di informazioni ci sono stati tra le forze di sicurezza italiane e la Gendarmeria vaticana. In poche ore, inoltre, sono confluiti in città, in rinforzo, decine di uomini delle forze speciali di vari corpi. Questi hanno esteso e reso ancor più efficace e capillare il dispositivo di sorveglianza e controllo del territorio.



