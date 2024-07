Caldo africano ad oltranza, durerà almeno 15 giorni

Un caldo africano ad oltranza. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, secondo il quale questa situazione durerà almeno 15 giorni. L'ondata di caldo sarà estesa anche sul settentrione, dove è previsto qualche forte temporale e valori oltre i 37°C.

In Sicilia e Sardegna sono attesi picchi tra 42-43°C già nelle prossime ore.

"Già dalle prossime ore - afferma - il termometro segnerà 37-38°C anche sulla Capitale con il caldo diffuso su tutta Italia: solo al nordovest avremo qualche temporale in montagna che localmente sconfinerà verso le pianure adiacenti".

Giovedì sarà una fotocopia del mercoledì, mentre venerdì violenti temporali si abbatteranno sul nord. Una perturbazione atlantica lambirà, infatti, le Alpi sin dalle prime ore del mattino con abbondanti piogge sul settore montano di nordovest.

"Si prevede - aggiunge Tedici - anche la possibilità di qualche forte rovescio tra le pianure del Piemonte e quelle della Lombardia. Dal pomeriggio altri focolai temporaleschi si sposteranno verso est, interessando anche il Basso Veneto, specie dalla sera, e l'Emilia Romagna. Le Alpi vivranno una giornata diffusamente instabile con tanti rovesci e un temporaneo sensibile calo termico".

Da sabato, gradualmente, l'anticiclone africano tornerà ancora più prepotente ed esteso. Infine da domenica, e fino almeno al 25 luglio, il caldo sarà estremo ovunque. Il clima sarà molto afoso e con minime notturne che si avvicineranno e localmente supereranno i 25°C al centrosud.

Nel Dettaglio - Mercoledì 10. Al nord: qualche temporale sui confini alpini, sole e caldo afoso altrove. Al centro: sole e molto caldo. Al sud: ampio soleggiamento e caldo africano.

- Giovedì 11. Al nord: sole e caldo sempre più intenso. Al centro: sole e molto caldo. Al sud: soleggiato e molto caldo.

- Venerdì 12. Al nord: temporali su Alpi, Prealpi e localmente anche in pianura. Al centro: sole e molto caldo. Al sud: soleggiato e molto caldo.

- Tendenza: sole e caldo, anticiclone ad oltranza.



