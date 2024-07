Al via impresa Jaan Roose, attraversa Stretto Messina su fune

É partita l'impresa di Jaan Roose: l'atleta estone della Red Bull è partito da Villa San Giovanni per attraversare lo Stretto di Messina su una fune di 1,9 cm di larghezza sospesa a 200 metri di altezza. L'arrivo in località "Torre Faro", a Messina, é previsto tra circa tre ore.

Se l'impresa dovesse riuscire, Roose stabilirebbe il nuovo record mondiale di "slackline", migliorando il precedente primato di quasi un chilometro.

"Sarà un'impresa speciale - ha detto Jaan Roose - per l'unicità del posto, sospeso fra la costa della Calabria e la Sicilia. Mi sto preparando da un anno, dal punto di vista sia fisico, camminando per lunghe distanze, che mentale, focalizzandomi sulla capacità di restare concentrato per 3 o 4 ore, senza distrazioni. È fondamentale curare l'idratazione e trovare il modo di riposare le braccia".



