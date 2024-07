Trovata pistola in Stazione Trieste alla vigilia visita Papa

Una pistola custodita in una borsa apparentemente abbandonata è stata trovata dalla Polizia alla vigilia della visita del Papa a Trieste, avvenuta domenica scorsa. Secondo quanto si è appreso, la borsa era stata lasciata alla Stazione ferroviaria della città. Gli agenti nel corso di un controllo di sicurezza avrebbero individuato la borsa e sarebbero intervenuti scoprendo che conteneva una pistola.

Indagini sono in corso per verificare se il ritrovamento sia in qualche modo collegato con la visita del Pontefice e individuare il proprietario e chi ha lasciato la borsa.



