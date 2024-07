Incidente sull'A1, bambina sbalzata sull'asfalto nel Lodigiano

Una bambina di 11 anni è stata sbalzata fuori dal veicolo su cui viaggiava in un incidente avvenuta sull'autostrada A1 in direzione Milano all'altezza di Borghetto Lodigiano oggi dopo le 13:30.

L'automobile, una Citroen C1, a bordo della quale viaggiavano un uomo due donne e la bambina sul sedile posteriore, è andata a sbattere più volte contro il guardrail e contro un furgone e anche contro un'altra auto.

La bimba, finita in carreggiata, è stata soccorsa e portata con l'eliambulanza al San Raffaele con traumi minori. In ospedale al Policlinico con alcuni traumi una delle due donne, mentre l'altra è stata trasportata con un trauma cranico all'ospedale di Lodi. Apparente illeso l'uomo.

Sull'accaduto indaga la polizia Stradale di Lodi.



