Femminicidio di Iris Setti, rinvio a giudizio per 38enne

La gup del Tribunale di Rovereto, Mariateresa Dieni, ha disposto il rinvio a giudizio per Chukwuka Nweke, il 38enne di origine nigeriana ritenuto responsabile dell'omicidio di Iris Setti, avvenuto il 5 agosto del 2023 nel parco Nikolajewka. Lo apprende l'ANSA.

La richiesta di rinvio a giudizio era stata depositata dalla Procura di Rovereto lo scorso 19 giugno, al termine delle indagini. L'accusa è di omicidio volontario con l'aggravante della rapina e di violenza sessuale con l'aggravante di violenze gravi.

Dalle ricostruzioni degli inquirenti, il 38enne avrebbe aggredito Iris Setti la sera del 5 agosto, a margine del parco Nikolajewka, colpendola ripetutamente, stuprandola e strappandole un anello d'oro. La donna è poi deceduta nella notte all'ospedale di Trento per le gravi ferite subite. Nweke, che attualmente si trova in carcere a Trento, è stato fermato poco dopo i fatti dai carabinieri. Dovrà rispondere anche di una rapina ai danni di una terza persona avvenuta prima dell'uccisione della 61enne trentina.

La prima udienza davanti alla Corte d'Assise di Trento è stata fissata per il prossimo dicembre.



