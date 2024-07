Con l'anticiclone africano tanto caldo,notti tropicali e umidità

Temperature roventi, notti tropicali e tanta umidità e afa per almeno i prossimi 10 giorni.

Tutta colpa dell'anticiclone africano che si sta insediando in queste ore sull'Italia. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

"Il culmine di questa ondata di calore - afferma - è atteso entro sabato 13 luglio, ma anche nei giorni seguenti l'estate italiana spingerà al massimo sull'acceleratore da nord a sud".

Il caldo maggiore si registrerà in Sardegna ed in Sicilia con picchi di 42-43°C, fino a 38-39°C anche sul sud peninsulare e parte del centro. Situazione analoga al nord dove Bologna e Ferrara saranno le città più canicolari con temperature intorno ai 36-37°C, mentre Milano potrebbe salire fino a 33°C ma con un tasso di umidità alle stelle. Tornano anche le notti tropicali, con minime superiori ai 20°C. Il tutto si combinerà con elevati tassi di umidità e quindi afa e temperature percepite ancora più elevate di quanto segna il termometro.

Nel dettaglio: - Martedì 9. Al nord: sereno o poco nuvoloso. Al centro: tutto sole. Al sud: bel tempo, caldo.

- Mercoledì 10. Al nord: qualche temporale sui confini alpini, sole e caldo afoso altrove. Al centro: sole e molto caldo. Al sud: ampio soleggiamento e caldo africano.

- Giovedì 11. Al nord: sole e caldo sempre più intenso. Al centro: sole e molto caldo. Al sud: soleggiato e molto caldo.

- Tendenza: sole e caldo in ulteriore aumento, anticiclone ad oltranza.



