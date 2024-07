Alluvione in Valle d'Aosta, danni per oltre 150 milioni di euro

Ammontano a oltre 150 milioni di euro i danni provocati dall'ondata di maltempo di fine giugno in Valle d'Aosta. E' la prima stima, provvisoria, fatta in occasione del previsto sopralluogo dei tecnici della Protezione civile nazionale nell'ambito della richiesta dello Stato di emergenza avanzata dalla Regione.

A Cervinia e Valtournenche sono stati stimati 27-30 milioni di danni alle infrastrutture (torrente, ponti, strade, servizi, arredi urbani) a cui si devono aggiungere una ventina di milioni per i privati (almeno una sessantina di attività e vari condomini).

A Cogne i danni alle infrastrutture si aggirano sui 20 milioni di euro (una trentina i ponti danneggiati, oltre al torrente e alle strade comunali). A tutto ciò occorre aggiungere le risorse per la sistemazione della strada regionale 47 della val di Cogne, distrutta in almeno tre tratti, e della pista 5-bis (compreso l'impianto di innevamento artificiale) nel comprensorio sciistico di Cervinia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA