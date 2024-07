Al cardinale Parolin la cittadinanza onoraria Comune di Primiero

Al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di papa Francesco, è stata conferita la cittadinanza onoraria del Comune di Primiero San Martino di Castrozza, che da tempo frequenta nel periodo estivo. La cerimonia si è tenuta ieri sera nello storico palazzo delle Miniere, a Primiero, alla presenza del sindaco Daniele Depaoli e dei rappresentanti dell'amministrazione comunale, oltre che dell'arcivescovo di Trento Lauro Tisi e dei parroci del territorio.

"Con questo attestato esprimiamo la nostra profonda riconoscenza per la sua vicinanza, per il suo esempio di fede e impegno personale per la pace nel mondo, sperando che Primiero possa continuare ad essere una meta di riposo e di riflessione per sua eminenza negli anni a venire", ha detto il sindaco Depaoli.

"Mi sento molto molto emozionato questa sera per questa cerimonia particolare, e anche un po' confuso", ha confessato il cardinale Parolin, che ha ringraziato "il sindaco, l'amministrazione comunale e tutti coloro che hanno partecipato" alla cerimonia. "Vi devo confessare con molta semplicità - ha aggiunto - che mai avrei immaginato di occupare i posti a cui sono stato chiamato, soprattutto questo impegno di segretario di Stato di papa Francesco. Quando partii per il Venezuela nel 2009 pensai che era giunta l'ora di dire definitivamente addio a Roma e all'Italia e di concludere gli ultimi anni del mio servizio in giro per il mondo".



