Maltratta e violenta moglie per 42 anni, arrestato dopo condanna

Un uomo, di cui non sono state rese note le generalità, residente a Melicucco, un centro della provincia di Reggio Calabria, ha violentato e maltrattato per 42 anni la moglie, che ha poi chiesto ed ottenuto la separazione.

Il responsabile delle violenze è stato arrestato e condotto in carcere dai carabinieri, che hanno svolto le indagini sulla base della denuncia presentata dall'ex moglie dell'uomo, dopo che é diventata definitiva la condanna a suo carico ad 8 anni e 8 mesi di reclusione, con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

A carico dell'uomo è stato eseguito, su richiesta del Procuratore della Repubblica di Palmi, Emanuele Crescenti, un ordine di carcerazione.

Nel corso delle indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla donna, sono stati acquisiti alcuni filmati e dichiarazioni di testimoni che hanno confermato le condotte gravemente lesive della dignità della donna messe in atto dall'uomo, e le ripetute violenze.

Dopo la separazione, inoltre, l'arrestato avrebbe continuato a perseguitare l'ex moglie, denigrandola e pedinandola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA