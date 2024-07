Lucano, "sono sereno rispetto al ricorso Pg in Cassazione"

(v. 'Sentenza d'appello per Lucano, ricorso Pg...' delle 21.24) "Sono sereno rispetto al ricorso in Cassazione presentato dalla Procura generale, che aveva tutto il diritto di impugnare la sentenza assolutoria, così come i miei legali hanno provveduto a impugnarla nella parte in cui la Corte d'appello mi aveva condannato per una ipotesi molto residuale di falso contestato". Così, in una dichiarazione, l'europarlamentare di Alleanza verdi e Sinistra Mimmo Lucano in merito al ricorso in Cassazione presentato dalla Procura generale di Reggio Calabria la sentenza emessa nell'ottobre scorso a carico dell'attuale sindaco di Riace.

"Una cosa, comunque, - ha aggiunto Lucano - è già chiara: la Procura generale ha condiviso, e questo per me è motivo di soddisfazione, l'assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello di Reggio Calabria per le gravi ipotesi di reato che mi erano state contestate quali l'associazione per delinquere, il peculato, l'abuso d'ufficio e alcune ipotesi di falso collegati alla mia attività di sindaco. Per questi addebiti, infatti, la Procura generale non ha fatto impugnazione, per cui l'accertamento giudiziale della mia innocenza è divenuto definitivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA