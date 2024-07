Bozzoli a Marbella, riconosciuto dalla receptionist di un hotel

La receptionist del Hard Rock hotel di Marbella, nel sud della Spagna, avrebbe riconosciuto tra i clienti Giacomo Bozzoli. Il documento del 39enne bresciano latitante da una settimana dopo essere stato condannato in via definitiva all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario, sarebbe stato registrato il giorno prima del verdetto della Cassazione, poi il vuoto assoluto.

Attraverso rogatoria gli inquirenti italiani hanno chiesto di accedere al sistema di video sorveglianza dell'albergo per verificare se effettivamente era Giacomo Bozzoli la persona che si è presentato al resort.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA