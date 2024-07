AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti del 9 luglio:

ROMA - Camera, Aula ore 14.00

Voto delle pregiudiziali sul decreto Infrastrutture, a seguire esame del ddl Nordio sull'abrogazione del reato di abuso di ufficio, intercettazioni e traffico di influenze

ROMA - Camera, Sala del Refettorio ore 17.00

Presentazione del libro di Stefano Fassina, "Perché l'autonomia differenziata fa male anche al nord", prefazione di Pier Luigi Bersani, con il vicepresidente della Camera, Rampelli, Gallo, Conte, Guerra e Cattaneo

ROMA - Senato, sala "Caduti di Nassirya" ore 10.00

Pd, conferenza stampa "#datipercontare. statistiche e indicatori di genere per un Pnrr equo"



ROMA - sede Confindustria, viale Tupini, 65 ore 10.00

Abi, Assemblea, con il governatore della Banca d'Italia Panetta, il ministro dell'Economia Giorgetti e il presidente dell'Abi Patuelli

ROMA - Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera ore 11.00

Presentazione della Relazione annuale 2024 dell'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambiente, sullo stato dei servizi e sull'attività svolta

ROMA - Via Quattro novembre 144 ore 11.00

Presentazione del nuovo avviso pubblico dell'Inail per il finanziamento di progetti di formazione e informazione sulla sicurezza sul lavoro, con la ministra del Lavoro Calderone

ROMA - Camera, Sala della Regina ore 11.00

Agenzia del Demanio, presentazione del rapporto 2024 "Creare valore con gli immobili dello Stato"

ROMA - ministero delle Imprese, via Molise ore 15.00

Tavolo sullo stabilimento di Mozarc-Bellco di Mirandola, in provincia di Modena

WASHINGTON - Fed, audizione al Senato del governatore Powell



WASHINGTON - Vertice Nato con la presidente del Consiglio Meloni

WASHINGTON - Cannon House Office Building ore 9.00

I presidenti del Senato La Russa e della Camera Fontana partecipano alla riunione dei presidenti dei Parlamenti

membri dell'Assemblea parlamentare della Nato;

alle 10.30, Fontana incontra il presidente del Parlamento ucraino Stefanchuk;

alle 12.30 in Campidoglio incontro con i membri della Delegazione Congressuale Italoamericana

BRUXELLES - Ue, riunione semestrale del Meccanismo europeo di stabilità con il commissario all'Economia Gentiloni

BUDAPEST - Ue, riunione informale dei ministri della Competitività

KOUROU - Lancio inaugurale del razzo Ariane 6

BOLOGNA - G7, riunione dei ministri della Scienza e della Tecnologia

LONDRA - Il nuovo Parlamento si riunisce per la prima volta dopo le elezioni generali

SANTA CRUZ - Il presidente Arce accoglie il presidente brasiliano Lula da Silva in visita ufficiale in Bolivia BUENOS AIRES - Il presidente Milei partecipa alla parata militare in occasione dell'anniversario dell'indipendenza

MADRID - La Conferenza Episcopale Spagnola presenta il suo piano di riparazione per le vittime della pedofilia



CITTÀ DEL VATICANO - Sala stampa Santa Sede ore 12.00

Presentazione dell'Instrumentum Laboris per il Sinodo di ottobre



ROMA - Palazzo Ripetta, via di Ripetta 231 ore 10.30

Presentazione della mostra 'Botero a Roma', a cura di Lina Botero

GIFFONI VALLE PIANA (SA) - Multimedia Valley ore 11.00

Presentazione della 54/ma edizione del Giffoni Film Festival



LONDRA - Tennis, torneo di Wimbledon

FRANCIA - Tour de France, decima tappa, Orléans-Saint-Amand- Montrond di 187 km

MONACO - Allianz Arena ore 21.00

Euro24, Spagna-Francia, semifinale

