Uno sciame sismico è in atto nei Campi Flegrei. A partire dalle 4 di stamattina, sono state diverse le scosse registrate.

Come si evince anche dal sito dell'Osservatorio Vesuviano, al momento la scossa più forte ha raggiunto una magnitudo 2.0 con epicentro nella zona lungomare di Pozzuoli - Via Napoli.



