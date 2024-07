Pretende colloquio con figli, detenuto aggredisce due agenti

Il sindacato Uilpa denuncia che due agenti della polizia penitenziaria sono stati aggrediti in carcere a Imperia da un detenuto italiano, in carcere per maltrattamenti in famiglia, che pretendeva un colloquio con i figli, malgrado la tipologia di reato non lo permettesse. Uno dei due agenti ha riportato la frattura di un polso con prognosi di trenta giorni, il collega se l'è cavata con cinque giorni di prognosi. La denuncia di Fabio Pagani Uilpa Polizia Penitenziaria "Sono state 1.187 le aggressioni di detenuti nei confronti di appartenenti alla Polizia penitenziaria nei soli primi quattro mesi dell'anno - avverte Pagani - mentre addirittura 3.349 sono stati gli episodi di resistenza e ingiuria a pubblico ufficiale".



