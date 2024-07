Nordio, 'sindaci brinderanno dopo stop all'abuso d'ufficio'

"Penso che la grandissima parte degli amministratori, che magari hanno votato contro (l'abolizione dell'abuso d'ufficio, ndr) in ossequio a un ordine di scuderia, siano contenti e magari quando mercoledì sarà approvata questa riforma, apriranno una bottiglia di spumante". Così il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, riferendosi al disegno all'esame della Camera che contiene anche lo stop all'abuso d'ufficio.

Nordio l'ha detto nell'intervento fatto ieri e diffuso oggi alla cena privata del 'Forum in masseria', che si è svolta nella tenuta di Bruno Vespa a Manduria.

Parlando dell'avviso di garanzia il ministro ha aggiunto che "si è trasformato in una condanna anticipata sia a livello mediatico sia a livello politico, anche perché alcune forze, forse un po' tutte, hanno strumentalizzato questo istituto per estromettere dalla vita politica gli avversari che non riescono a battere". La norma, spiega, "cambia, ma è il minimo sindacale nel senso che tutto questo resterà segreto, non sarà reso noto.

Il che non significa imbavagliare la stampa, significa semplicemente tenere segreto un atto istruttorio che già dovrebbe essere tale, come previsto dall'articolo 114 del codice di procedura penale. Allora se esce una notizia segreta da una procura della Repubblica e quella stessa procura indaga sulla fuga di notizie, c'è qualcosa che non funziona. Ecco allora noi cominceremo a farla funzionare".



