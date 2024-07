Maltempo nel Varesotto, danni e auto bloccate nei sottopassi

Un'ondata di maltempo ha investito il varesotto causando danni e allagamenti. Nella notte oltre 20 gli interventi fronteggiati dai vigili del fuoco.

A Tradate (Varese) gli uomini del comando provinciale sono dovuti intervenire per liberare alcune auto rimaste bloccate nei sottopassi allagati di via Matteotti e in zona Poste Italiane.

Allagato anche il sottopasso della stazione di Caravate.

Numerosi gli interventi per alberi caduti o pericolanti, a Buguggiate (Varese) un albero caduto ha interrotto la circolazione lungo la Sp 17.

Non vi sono stati feriti



