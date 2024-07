Auto nel lago a Montefano, gesto volontario di due anziani

Le vittime del lago di Montefano sono due anziani di Filottrano. La donna di 84 anni e il marito di 92. I carabinieri hanno appurato che è trattato di un gesto volontario, l'anziana aveva da tempo problemi di salute e l'anziano marito non era più in grado di sopportarne il peso.

Arrivati al laghetto si sono lanciati nel lago. Due giovani presenti sulla riva si sono subito tuffati per soccorrerli ma senza riuscire ad aprire le portiere dell'auto.

I corpi delle due vittime sono stati estratti dai vigili del fuoco che hanno anche recuperato l'autovettura.

Sulle motivazioni del gesto gli inquirenti non hanno dubbi, il magistrato, Rosanna Puccini, ha disposto la consegna delle spoglie alla famiglia.

Per le operazioni di recupero dei due corpi all'interno è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di cinque persone, due del comando di Ancona con autogru e tre sommozzatori di Teramo.



