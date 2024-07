Airbnb, 'Restate nei forni a gas' è stato un equivoco

E' stato "uno sfortunato errore da parte dell'host" il messaggio inviato a una famiglia israeliana che voleva prenotare una casa vacanza sulle Dolomiti . Perché quel messaggio sui forni a gas che ha fatto tanto discutere "non era destinato a loro, ma a un altro ospite che soggiornava nella struttura e che stava chiedendo informazioni su come utilizzare un elettrodomestico". Lo sostiene Airbnb che dopo aver avviato un'indagine interna ha comunque sospeso l'host.

"Nel momento in cui l'ospite ha inviato un messaggio all'host per chiedere di prenotare la loro struttura, l'host, infatti, stava intrattenendo una conversazione con un altro ospite che soggiornava nella sua casa in merito all'utilizzo del fornello a gas nella struttura - spiega in una nota- L'host ha erroneamente inviato un'istruzione sul fornello all'ospite che aveva appena richiesto la prenotazione anziché al destinatario corretto , l'ospite che stava attualmente aiutando".

Indipendentemente dalle circostanze, "riconosciamo che questa sia stata un'esperienza profondamente spiacevole per l'ospite che ha ricevuto il messaggio e siamo stati in contatto con loro per fornire il nostro supporto. Siamo anche in contatto con l'host".

"Non tolleriamo la discriminazione, prendiamo seriamente le segnalazioni e continuiamo a far rispettare rigorosamente questa politica", conclude Airbnb.



