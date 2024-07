Nozze a Trani tra un poliziotto e un'atleta paralimpica, gli auguri di Meloni

"Auguri a questa splendida coppia". Il post social della premier Giorgia Meloni, accompagnato da un cuore rosso, è dedicato al matrimonio andato in scena a Trani fra un poliziotto 28enne, Ilarione, e Ilaria, 30 anni, affetta fin da piccola dalla Sma 2 (atrofia muscolare spinale), malattia neuromuscolare che interessa in particolare arti inferiori e muscoli respiratori.

Video Trani, nozze tra poliziotto e atleta paralimpica affetta da Sma: il commovente incontro

Le nozze, raccontate dal sito di Repubblica, si sono svolte al monastero di Santa Maria di Colonna, lui in divisa da cerimonia e lei in abito bianco sulla sedia a rotelle elettrica, con il picchetto d'onore dei poliziotti, come si vede in un video di auguri realizzato dalla Questura di Barletta Andria e Trani. La sposa, si legge nell'articolo, è giocatrice dei Golden Oaks Bisceglie, squadra di powerchair football, e già componente del consiglio nazionale dell'Asamsi (Associazione per lo studio delle atrofie muscolari spinali infantili).



"Fin dal nostro primo incontro, ci siamo legati indissolubilmente - racconta lo sposo - può sembrare paradossale ma la disabilità di Ilaria è stata sempre un elemento che mi ha fatto pensare a quanto la vita, con le sue mille sfaccettature abbia potuto regalarmi una persona come mia moglie, capace di comprendermi e di avere, come me, una visione priva di etichette, più comprensione verso sé stessi ed empatia verso il prossimo".

