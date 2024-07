Getta un gattino dal ponte e posta le immagini,sdegno sui social

Un filmato choc sui social sta raccogliendo commenti di sdegno e condanna per l'ennesimo episodio di violenza sugli animali. Accade in Sardegna, a Lanusei, in Ogliastra, dove un ragazzino si è fatto riprendere mentre lanciava un gattino da un ponte, tra le risate e il divertimento dei due amici che erano con lui. Le immagini sono rimbalzate da una chat all'altra indignando gli utenti della rete.

Se ne sono accorti anche i responsabili delle associazioni animaliste Aidaa, Lega italiana dei diritti degli animali e Zampe che danno una mano: sono stati loro a denunciare alle Procure competenti l'autore del gesto, identificato grazie ai fotogrammi che lo ritraggano con il gattino in mano. Nei guai anche gli altri due ragazzini, tutti minorenni.

Il video racconta gli ultimi istanti del cucciolo che, spaesato, resta immobile sul palmo del giovane. Poi il volo, tra gli alberi.

Per il ragazzo si potrebbe configurare il reato di maltrattamento di animali, gli altri due potrebbero invece concorrere nel reato con la stessa imputazione.

"Ancora una volta sono i giovani a rendersi protagonisti di crudeltà inenarrabili nei confronti degli animali - commenta la presidente della Lida di Olbis, Cosetta Prontu - E' solare che qualcosa nella società non vada nel verso giusto. Gli autori di atti come questi sono figli di una cultura retrograda, secondo cui la vita di un animale vale meno di niente, cher scaricano le proprie insoddisfazioni sui più debnoli, probabilmente alla ricerca di gratificazioni che non sono capaci di trovare in una professione o in un percorso di studi. O semplicemente per avere successo sui social network".

Da qui l'appello: "Servono provvedimenti seri e pene severe, che siano da monito e soprattutto idonei a porre fine a questa crescente ondata di violenza dilaganete e incontenibile".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA