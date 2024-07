'Attenti alle tre scatolette', Polizia informa turisti a Venezia

La Questura di Venezia, in collaborazione con la Polizia Ferroviaria, ha dato il via stamani a un importante progetto di sensibilizzazione dei cittadini e dei turisti in visita alla città lagunare sulle truffe con il gioco delle "tre scatolette", con uno stand e la distribuzione di opuscoli informativi in lingua inglese.

La brochure, realizzata con la società Grafica Veneta, oltre a contenere indirizzi e numeri utili, è finalizzata a fornire consigli e informazioni ai turisti, soprattutto quello stranieri, su come evitare di cadere vittima di borseggi e di truffe da parte degli "scatolettisti". E' presente un QR Code il quale indirizza ad un video nel quale sono illustrate le modalità attraverso cui viene solitamente realizzata la truffa.

La campagna è stata promossa dal Questore Gaetano Bonaccorso, e si inserisce in un progetto finalizzato ad incrementare ulteriormente l'attività di contrasto a tali reati predatori.

Nei primi sei mesi del 2024 sono stati emessi 19 Fogli di Via Obbligatori dalla città, a fronte dei 9 emessi nel 2023, nei confronti di borseggiatrici, nella quasi totalità straniere, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Le denunce per inosservanza del Foglio di Via sono passate dalle 17 del 2023 a 115 nel 2024.



