A Pamplona al via la festa di San Fermin

Al via da oggi a Pamplona la festa di San Fermín con il lancio dal balcone del Municipio del “chupinazo”, il razzo che segna ufficialmente l'apertura delle celebrazioni, provocando l'esultanza della folla riunita in piazza. Migliaia di persone per nove giorni, fino al 14 luglio, vestiti con costumi bianchi e il tipico fazzoletto rosso al collo, si lasciano trascinare dall'euforia che invade le strade. La popolare corsa dei tori, immortalate da Ernest Hemingway nel romanzo Fiesta, si celebra il giorno seguente: alle 8.00 in punto si aprono le porte del recinto di Santo Domingo e centinaia di persone corrono davanti ai tori seguendo il tracciato lungo il centro storico che li porta fino all'arena. Tutti i giorni, dal 7 al 14 luglio, si ripete questa breve ma intensa corsa, che in soli tre minuti copre una distanza di 848 metri.

Video Spagna, al via i famosi festeggiamenti di San Fermin a Pamplona

