Uccise il padre violento, disposto il processo di appello bis per Alex Pompa

La Cassazione ha disposto un processo di appello bis per Alex Pompa, il giovane che nell'aprile del 2020 uccise con alcune coltellate il padre a Collegno (Torino) al culmine di una violenta, l'ennesima, lite familiare e per difendere la madre. Pompa venne assolto in primo grado per legittima difesa e condannato, il 13 dicembre del 2023, dalla corte d'Assise di appello di Torno a sei anni e due mesi di reclusione. I giudici hanno quindi accolto la richiesta della Procura generale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA