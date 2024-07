Calcio: 45 Daspo per disordini nella partita Vicenza-Taranto

II questore di Vicenza Dario Sallustio ha emesso 45 Daspo in seguito agli incidenti tra tifosi, il 18 maggio, nell'incontro tra la squadra berica e il Taranto La partita era la semifinale di ritorno Play off di serie C che aveva registrato il tutto esaurito allo stadio Menti ed il passaggio del Vicenza al turno successivo.

Nell'occasione una cinquantina di ultras del Taranto, appartenenti alla frangia denominata "Gradinata" hanno raggiunto la stazione ferroviaria di Vicenza quattro ore prima dell'inizio della gara, con lo scopo di eludere i controlli. Dalla stazione si sono diretti allo stadio e nel tragitto alcuni dei supporter si sono coperti il viso ed hanno impugnato cinture ed un'asta con una bandiera arrotolata, incontrando poco dopo i tifosi vicentini. Ne è nato un parapiglia interrotto dall'intervento delle forze dell'ordine che hanno bloccato e identificato 12 facinorosi, tutti denunciati all'autorità giudiziaria. Sono stati poi identificati 45 partecipanti ai disordini per i quali è scattato il Daspo. Sono in corso ulteriori attività investigative per identificare altri responsabili.



