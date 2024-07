Disordini al Cpr di ponte Galeria a Roma. In serata un ospite ha tentato di suicidarsi impiccandosi ed è stato soccorso. Altri ospiti del centro per protesta hanno dato fuoco ai materassi e rotto le porte. Sul posto carabinieri e polizia in assetto antisommossa. Per sedare la protesta le forze dell'ordine hanno utilizzato lacrimogeni.



