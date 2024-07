Toti: anche gip Spezia revoca domiciliari a Cozzani

Dopo la gip di Genova Paola Faggioni anche il gip della Spezia Mario De Bellis ha revocato i domiciliari per Matteo Cozzani, arrestato il 7 maggio nell'ambito della maxi inchiesta sulla corruzione che ha travolto anche il governatore Giovanni Toti. Cozzani si era dimesso dall'incarico di capo di gabinetto della Regione Liguria il 29 maggio e la giudice genovese aveva valutato proprio questo aspetto nell'attenuare le esigenza cautelari disponendo per lui l'obbligo di dimora nel Comune di Genova con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana e divieto di allontanarsi dall'abitazione nelle ore notturne.

La misura attenuata però fino ad oggi non poteva essere esecutiva nella pratica perché Cozzani era finito ai domiciliari anche nel filone spezzino dell'inchiesta, indagato a vario titolo per corruzione e turbativa d'asta. Il suo avvocato Massimo Ceresa Gastaldo, dopo il via libera della gip genovese ha presentato istanza alla Spezia la cui procura aveva dato parere positivo. Anche il giudice spezzino ha disposto il solo obbligo di dimora nel Comune di Genova, con il divieto di allontanarsi senza autorizzazione del giudice competente.





