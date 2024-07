Rifiuti: disastro ambientale a Malagrotta, sei anni a Cerroni

Il tribunale di Roma ha condannato a 6 anni e 4 mesi di carcere Manlio Cerroni nel procedimento scaturito dell'inchiesta per disastro ambientale e in particolare sulla discarica di Malagrotta. La Corte d'assise ha, inoltre, inflitto 3 anni al braccio destro di Cerroni, Francesco Rando. Disposta una provvisione a titolo di risarcimento per complessivi 500 mila euro in favore delle parti civili tra cui la Regione Lazio e il Comune di Roma. Per Cerroni, che ha 97 anni, la procura aveva sollecitato 17 anni di carcere.



