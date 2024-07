Protesta nel carcere di Sollicciano, appiccate le fiamme

Forti proteste in corso nel carcere fiorentino di Sollicciano. Secondo quanto si apprende sarebbe coinvolti i reclusi di due sezioni della giudiziaria.

Appiccate anche le fiamme: sul posto stanno intervenendo anche i vigili del fuoco. Allertate prefettura e questura: le forze di polizia sono al momento all'esterno del carcere. A fare da detonatore sembra sarebbe stato il suicidio di un detenuto ventenne, di origine tunisina. Ci sarebbero poi anche le condizioni del carcere: c'è stato pure un esposto alla procura di una cinquantina di detenuti, per le cimici e per il problema della mancanza di acqua.



