Pro Palestina in presidio davanti al Politecnico di Torino

Si sta svolgendo questa mattina un presidio degli studenti pro Palestina davanti al Politecnico di Torino dov'è in corso la seduta straordinaria del Senato accademico, convocato dal rettore Stefano Corgnati su richiesta degli studenti. Durante i lavori dell'assemblea verranno illustrati gli aggiornamenti relativi al Piano di azione del Senato sui temi della pace. Sarà presentata anche una mozione degli studenti con le rivendicazioni di chi sta protestando, in cui viene chiesto che vengano interrotti i rapporti e progetti con le università israeliane.

I ragazzi di Intifada studentesca stanno occupando l'aula magna dell'ateneo di corso Duca degli Abruzzi da oltre cinquanta giorni. Fuori dal Politecnico sono stati srotolati striscioni e sono stati appoggiati a terra dei finti cadaveri avvolti in lenzuola bianche "per rappresentare il genocidio perpetuato contro il popolo palestinese", hanno spiegato i giovani.

Una gigantesca bandiera della Palestina è stata dipinta intanto sul tetto del Politecnico dagli universitari. Per realizzarla ci hanno messo due giorni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA