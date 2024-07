Multa sul caso Pandoro, Chiara Ferragni rinuncia al ricorso al Tar

I legali di Chiara Ferragni hanno depositato al Tar del Lazio la rinuncia al ricorso contro l'Agcm, l'autorità garante della concorrenza e del mercato ossia l'Antitrust sul caso Pandoro. Come riporta il sito del quotidiano Il Messaggero, l'influencer rinuncerebbe quindi a chiedere l'annullamento delle sanzioni. A riferirlo al Messaggero, fonti del team Ferragni a Milano.



Alle società dell'imprenditrice, Fenice e Tbs Crew, a dicembre era stata inflitta la sanzione da un milione di euro per il pandoro 'Pink Christmas', lanciato sul mercato nel 2022.

La decisione di Chiara Ferragni rientrerebbe in un'intesa informale con l'Antitrust, che non dovrebbe prendere ulteriori provvedimenti sull'altro caso aperto, quello relativo alle uova di Pasqua. Secondo quanto riferiscono al Messaggero fonti vicine all'influencer, non arriverà quindi nessuna sanzione sul secondo caso.

