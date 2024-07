Il Senato elimina la parola 'incuria' dalla legge sul Vajont

Il Senato ha rimosso la parola "incuria" dalla legge sulla memoria del Vajont. Lo ha deciso, all'unanimità, la commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama, su proposta del segretario regionale della Lega del Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto.

La modifica del testo originario, richiesta a gran voce da superstiti e Comuni, è stata ritenuta talmente condivisibile da non dover nemmeno passare per l'Aula: il provvedimento è stato approvato in sede legiferante, diventando automaticamente norma.

Ora l'atto passa alla Camera dei Deputati per il nulla osta definitivo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.



