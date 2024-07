Bimba rischia di annegare in piscina, è grave

Una bambina è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova dopo avere rischiato di annegare nel pomeriggio in una piscina a Sesta Godano (La Spezia). La piccola, di sei anni, era in acqua quando è stata vista priva di sensi da un uomo che l'ha soccorsa. E' stata tirata fuori dall'acqua e le è stata praticato un massaggio cardiaco da una persona in contatto con un medico del 118. E' poi intervenuta la Croce Rossa di Sesta Godano e l'automedica di Brugnato con il medico e l'infermiere che hanno continuato la rianimazione sul posto fino all'arrivo dell'elicottero dei vigili del fuoco Drago da Genova che ha portato la bambina al Gaslini.



