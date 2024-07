Palio Siena, nuovo rinvio causa pioggia, si corre domani

Nuovo rinvio a domani per il Palio di Siena: a causa della pioggia la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, già rinviata ieri per il solito motivo, non si corre stasera. Ad annunciarlo la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico in piazza del Campo dopo un'acquazzone che si è abbattuto sulla città un'ora prima dell'uscita di cavalli e fantini dall'entrone di Palazzo pubblivo. Si corre dunque il 4 luglio, l'ultima volta che una Carriera fu traslata di due giorni fu nel 1979.



