Associazione mafiosa, droga e usura ,25 misure a Aprilia

Un'associazione mafiosa finalizzata alla consumazione di estorsioni, usura, reati contro la pubblica amministrazione e traffico di sostanze stupefacenti è stata scoperta a Aprila, in provincia di Latina, dove su disposizione della Dda di Roma, è in corso una vasta operazione della direzione investigativa antimafia e del comando provinciale dei carabinieri di Latina per dare esecuzione a un'ordinanza, emessa dal gip del Tribunale capitolino su richiesta della locale procura. Misure cautelari sono state disposte nei confronti di 25 persone, alcune delle quali gravemente indiziate di far parte di un'associazione mafiosa radicata nella città pontina che voleva acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e comunque il controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici e intendeva ostacolare il libero esercizio del voto.



