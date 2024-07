Temporali fino a mercoledì poi torna l'anticiclone delle Azzorre

Altre 48 ore all'insegna di un tempo fortemente instabile, con piogge, temporali e temperature in calo tanto che le massime che scenderanno di diversi gradi. Poi, da giovedì, l'anticiclone delle Azzorre riuscirà a riportare condizioni atmosferiche più stabili per tutti. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it "Nella giornata odierna - afferma - il fronte temporalesco che ieri ha raggiunto l'Italia, muoverà il suo raggio d'azione verso le regioni del centro e raggiungerà poi entro la serata anche il sud peninsulare". Domani un secondo impulso temporalesco seguirà più o meno lo stesso percorso del primo, portando un nuovo e rapido peggioramento dapprima al nord e successivamente anche sul resto del Paese. "I temporali - sottolinea Tedici - soprattutto al centrosud, potranno risultare di forte intensità ed essere accompagnati da improvvise e intense raffiche di vento, forti rovesci e locali grandinate".

Previste temperature in calo ovunque con le massime che scenderanno di diversi gradi, riportando i valori più vicini alle medie stagionali e localmente, nelle zone raggiunte dal maltempo, anche inferiori.

Tra giovedì e venerdì arriva l'anticiclone delle Azzorre portando il bel tempo su tutto il territorio nazionale e un clima gradevole.

Nel dettaglio - Martedì 2. Al nord: temporali sparsi. Al centro: rovesci sulla fascia adriatica. Al sud: veloci temporali sui settori peninsulari.

- Mercoledì 3. Al nord: instabilità in attenuazione. Al centro: ancora piogge sparse. Al sud: temporali sparsi, più probabili sui rilievi.

- Giovedì 4. Al nord: tempo più stabile. Al centro: soleggiato e asciutto. Al sud: residua instabilità sui rilievi calabresi.

- Tendenza: nuova espansione dell'anticiclone delle Azzorre.





