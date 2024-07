Morti a La Mecca 'selezione naturale', si dimette consigliera

Si è dimessa, dopo una decina di giorni dall'insediamento, la consigliera comunale di Conegliano (Treviso) finita al centro di polemiche dopo aver definito "selezione natuirale" in un commento su Facebook le morti di pellegrini musulmani a La Mecca. Lo riportano oggi i quotidiani locali.

Silvia Marcon era subentrata in 20 giugno scorso nel gruppo consiliare di Forza Conegliano, che sostiene il sindaco Fabio Chiesa. Il capogruppo Christian Dal Bo', confermando la notizia, ha sottolineato che "i social sono un importante strumento di comunicazione ma possono anche rivelarsi letali nella possibilità di strumentalizzazione, e non sono ammessi errori salvo poi pagarne le conseguenze. È quello che è successo a Silvia Marcon, da poco entrata in consiglio tra le fila del nostro gruppo, che a seguito di un improvvido commento all'interno di un post privato, per onestà intellettuale ha riconosciuto subito la gravità di quanto con leggerezza annotato e ha deciso di dimettersi volontariamente dall'incarico, nella ferma volontà - conclude - di non voler creare difficoltà al gruppo di fronte a un desiderio di strumentalizzazione".



